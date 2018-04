Nouveaux tumultes à la direction de la Volksbühne de Berlin

Berlin (Allemagne) - La mythique scène de théâtre de Berlin, la Volksbühne, se retrouve en pleine tempête avec le départ surprise de son directeur, Chris Dercon, après moins d'une saison, sur fond de débâcle financière, selon les médias.Contesté dès l'annonce de sa nomination en 2015 pour succéder au légendaire Frank Castorf, le Belge de 59 ans Chris Dercon quitte "avec effet immédiat" la Volksbühne, a annoncé la Ville vendredi.Les autorités culturelles berlinoises, qui subventionnent ce théâtre connu dans le monde entier, et le Flamand venu des arts plastiques, estiment que "le projet de Chris Dercon n'a pas eu la réception espérée". "La Volksbühne a besoin d'un nouveau départ immédiatement", selon le communiqué.Cette décision surprise intervient alors que le théâtre, l'un des plus en vue en Europe, est menacé de débâcle financière, selon la Süddeutsche Zeitung et les chaînes régionales Rbb/NDR.Les recettes issues des ventes de billets sont en berne depuis l'arrivée de M. Dercon, qui n'a pas su non plus attirer les sponsors qu'il espérait, selon un rapport interne transmis au maire de Berlin Michael Müller et révélé par ces médias.Klaus Dörr, l'un des responsables de la Voksbühne, va devenir intendant du théâtre en attendant qu'un successeur soit trouvé."La catastrophe attendue s'est effectivement produite", a jugé l'un des plus farouches opposants de M. Dercon, Claus Peymann, ancien directeur d'une autre scène à la renommée mondiale, le Berliner Ensemble, fondé par Bertolt Brecht.Pour M. Peymann, qui revendique des mises en scène exigeantes pour le spectateur, l'arrivée du directeur belge a marqué l'établissement d'une autre "boîte à events" à Berlin.Dès l'annonce de sa nomination au printemps 2015, Chris Dercon, ancien directeur du musée londonien Tate Modern, avait été la cible de vives critiques notamment parce qu'il n'était pas metteur en scène.Venu du monde de l'art, il avait ensuite succédé dans la douleur à l'été 2017 à Frank Castorf, resté 25 années à la tête de la Volksbühne, et qui, avec son style avant-gardiste, a marqué cette scène de l'ancien Berlin-Est.La première mise en scène du Flamand, présentée à la rentrée 2017, n'avait convaincu ni le public, ni les experts.Chargé des questions culturelles au Sénat de Berlin, Klaus Lederer a jugé "inacceptables les attaques personnelles et les outrages" proférés à l'encontre de M. Dercon, qui a même retrouvé des excréments devant la porte de son bureau, selon la presse.En septembre, la Volksbühne avait été occupée pendant plusieurs jours par des protestataires qui dénonçaient le risque de dérive commerciale du théâtre sous sa nouvelle direction. Ils avaient été évacués au bout de quelques jours par la police.Avec ses mises en scène originales, Frank Castorf avait reconstruit cette scène théâtrale après la chute du Mur de Berlin. Considéré comme "l'enfant terrible" du théâtre européen, il a notamment adapté les grands auteurs russes comme Tolstoï ou Dostoïevski en revisitant leurs écrits.La Volksbühne fut dès les années 1920 considérée comme un lieu d'expérimentation. Le bâtiment fut reconstruit après-guerre en récupérant notamment des marbres de la chancellerie d'Adolf Hitler.(©AFP / 13 avril 2018 14h51)