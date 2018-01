Nouvel accord de distribution entre TF1 et Bouygues Telecom

TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1

Orange

Paris - Le groupe de télévision TF1 a annoncé mardi la signature d'un "accord de distribution global" pour fournir ses programmes à l'opérateur Bouygues Telecom, les deux entreprises appartenant au groupe Bouygues.Cet accord, dont le montant n'a pas été précisé, intègre "l'offre TF1 Premium et des services complémentaires", indique un communiqué du groupe.Les abonnés de Bouygues Telecom bénéficieront ainsi d'un service de replay "enrichi" avec des programmes disponibles en avant-première ou encore une durée de rediffusion allongée au-delà de sept jours.Parmi les nouveaux services proposés, les clients de Bouygues Telecom pourront visionner les programmes de TF1 sur smartphone ou tablette, mais aussi utiliser ces appareils mobiles pour diffuser des programmes sur leur télévision.L'opérateur pourra aussi retransmettre les matches de la prochaine Coupe du monde de football en ultra haute définition (4K).L'accord inclut enfin la diffusion des cinq chaînes en clair du groupe TF1 (TF1, TMC, NT1, HD1 et LCI), qui assumera "la prise en charge" de leurs "coûts de transport".Les deux groupes, qui "travaillent ensemble à l'élaboration de solutions permettant de développer des dispositifs publicitaires adaptés aux nouveaux usages" ont, en parallèle, renouvelé leurs accords de distribution concernant les chaînes thématiques de TF1 (Histoire, TV Breizh et Ushuaia TV).A la fin de l'année 2017, le groupe TF1 avait signé un accord comparable avec l'opérateur télécom Altice-SFR, mais est encore en négociations avec Orange et Free.vac/lgo/ef/tes(©AFP / 30 janvier 2018 10h43)