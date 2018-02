Nouvel investissement dans la numérisation et participation au sein de Neho

A propos du groupe Investis

Fondé en 1994, le groupe Investis est une société leader dans l'investissement immobilier résidentiel sur l'arc lémanique et un prestataire national de services immobiliers actif dans les deux segments complémentaires Properties et Real Estate Services. Composé presque exclusivement d'immeubles d'habitation situés dans la région lémanique, le portefeuille de Properties d'Investis a été évalué à CHF 1'036 millions au 30 juin 2017. A travers le segment Real Estate Services, des services immobiliers sont proposés sous des marques locales réputées dans toute la Suisse. Informations complémentaires: www.investisgroup.com

Neho remodèle le marché du courtage immobilier et offre aux propriétaires immobiliers une alternative moderne, très avantageuse aux niveaux des coûts et attrayante par rapport au courtage traditionnel. Les prestations sont basées sur de nouvelles technologies numériques, sans pour autant renoncer aux contacts personnels et au savoir-faire des experts immobiliers. Neho offre de A à Z tout ce qui fait partie des activités de courtage, simplement à un prix bien plus bas et de manière plus efficace que les anciens modèles. Les commissions ne dépendent ainsi pas du prix de vente des biens immobiliers mais ont un montant fixe, dont 60% ne sont payés qu'au moment où le bien est vendu avec succès. Informations supplémentaires sous: www.neho.ch.« Neho est une alternative bienvenue dans une branche restée très conservatrice ces dernières années malgré la transformation digitale », estime Stéphane Bonvin, CEO d'Investis. Grâce à des participations au sein de start-up porteuses d'avenir dans le domaine immobilier, Investis entend encore accélérer sa transformation digitale. Une efficacité plus grande et une meilleure qualité grâce à la digitalisation font partie de la stratégie d'entreprise du groupe Investis.Christine Hug, Head Corporate CommunicationsTéléphone: +41 58 201 72 41, e-mail: christine.hug@investisgroup.com Laurence Bienz, Head Investor RelationsTéléphone: +41 58 201 72 42, e-mail: laurence.bienz@investisgroup.com tensid.ch / 26.02.2018 17h36)