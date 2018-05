Nouvelle CCNT Migros sous toit dans un contexte de marché difficile

Zurich (awp/ats) - Migros et ses partenaires sociaux ont conclu la nouvelle Convention collective nationale de travail (CCNT) pour la période 2019-2022. Le plus grand employeur privé de Suisse se félicite d'avoir maintenu les acquis en dépit des difficultés du secteur.Le nouveau contrat remplace celui expirant au 31 décembre 2018, indique mercredi Migros dans un communiqué. "Les prestations et acquis sociaux étendus de la CCNT Migros sont maintenus malgré les conditions difficiles du marché", écrit le géant orange."Le résultat des négociations sur la CCNT 2019-2022 est synonyme de continuité, ce qui, au vu des défis actuels dans le commerce de détail, n'est pas une évidence", souligne le numéro un helvétique du secteur. Les apprentis au sein du groupe Migros sont désormais aussi formellement soumis à la convention.Unique dans le pays, la CCNT de Migros couvre plusieurs branches. Ses partenaires sociaux et contractuels sont la Société suisse des employés de commerce, l'Association suisse du personnel de la boucherie, la Commission nationale du groupe Migros ainsi que les commissions du personnel. Elle englobe plus de 50'000 salariés travaillant au sein de 40 entreprises du géant orange.Pour mémoire, le groupe Migros a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 28 milliards de francs, en hausse de 1% sur un an. Dans le commerce de détail, les revenus ont crû de 0,9% à 23,48 milliards. Les effets négatifs des devises sur le segment des voyages, le tourisme d'achat persistant ainsi que plusieurs cessions d'activités ont impacté ses ventes.ats/rp(AWP / 16.05.2018 12h00)