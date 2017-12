Nouvelle année faste pour la Bourse de Sao Paulo malgré les turbulences

La Bourse de Sao Paulo a connu une deuxième année faste d'affilée à la faveur de la sortie de récession du Brésil, mais les investisseurs s'attendent à un 2018 volatile en raison des incertitudes politiques dans la première économie d'Amérique latine.Pour sa dernière séance, l'indice Ibovespa a fini en légère hausse, de 0,43%, à 76.402 points, soit un bond de 26,8% sur l'ensemble de l'année 2017.L'an dernier, cet indice avait déjà grimpé de 38,9%, sa première année dans le vert depuis 2012, profitant notamment de l'augmentation des prix des matières premières sur les marchés internationaux.Qu'attendre de 2018? Pour Fabricio Stagliano, du cabinet Walpires Corretora, il s'agira d'une année "très volatile"."Ce sera une année décisive: le pays va mieux, ce qui peut permettre une bonne rentabilité" boursière, mais "la situation politique influence plus que jamais" les décisions des investisseurs, explique-t-il.Car si l'année 2017 a été fructueuse pour la Bourse brésilienne, elle a aussi été marquée par une série d'ondes de choc directement liées à la situation politique du pays.En mai, la révélation d'un enregistrement sonore impliquant le président conservateur Michel Temer dans un scandale de corruption lié au géant de la viande JBS a fait chuter les cours de plus de 10%, provoquant une suspension des opérations pendant une demi-heure.En août le chef de l'État est parvenu à sauver son mandat grâce au Parlement qui a bloqué l'ouverture d'un procès à son encontre et l'indice Ibovespa a battu des records en septembre, dépassant même la barre des 78.000 points.Un des bénéficiaires de cette montée des cours est le géant minier Vale, dont l'action a gagné près de 60% en 2017, après avoir plus que doublé en 2016 (128,99%).Mais l'euphorie est retombée ces derniers mois, en raison notamment des difficultés rencontrées par le gouvernement pour faire passer une réforme des retraites controversée mais jugée vitale par les marchés.Les investisseurs sont aussi refroidis par les incertitudes liées à l'élection présidentielle d'octobre 2018: aucun candidat plébiscité par les milieux d'affaires ne se dégage.Certains analystes craignent que ces incertitudes n'amènent l'agence de notation SP Global Ratings à baisser cette semaine la note du Brésil, actuellement à BB sous surveillance négative face au risque d'une aggravation des déficits du géant sud-américain.Une telle décision, déjà partiellement absorbée par le marché, pourrait compromettre un contexte macro-économique pourtant favorable, avec la chute rapide de l'inflation accompagnée par des baisses successives du taux directeur, désormais à un plancher historique de 7%, et une balance commerciale très excédentaire, avec des exportations record.Le Brésil observe aussi avec inquiétude une possible hausse du taux directeur des Etats-Unis, qui pourrait attirer des capitaux vers les marchés américains au détriment des pays émergents.André Perfeito, analyste de Gradual Investimentos, se dit toutefois "optimiste" pour 2018, en raison de la tendance à la hausse des marchés mondiaux et des opportunités à saisir au Brésil.Il cite notamment "Petrobras et sa nouvelle administration, très positive pour les investisseurs".La compagnie pétrolière d'État, au coeur d'un énorme scandale de corruption, a lancé un vaste programme de cessions d'actifs pour tenter de sortir de trois années de lourdes pertes.L'action Petrobras devrait boucler l'année autour de 16 réais (environ 4 euros), alors qu'elle s'était effondrée à 5 réais début 2016, au coeur de la crise. Son prix s'élevait à 24 réais il y a cinq ans, quand le prix du pétrole était au zénith.Pour Jason Vieira, du courtier Infinity, "la politique peut être une entrave" à la confiance des investisseurs mais il prévoit que "la tendance (à la hausse) continue probablement". Celle-ci dépendra fondamentalement d'"une reprise plus solide de l'économie", prévient-il.Le gouvernement brésilien a relevé en décembre ses prévisions de croissance à 1,1% cette année puis 3% en 2018, après deux années de récession (-3,5% en 2015 puis en 2016).(©AFP / 29 décembre 2017 10h05)