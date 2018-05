Nouvelle association faîtière pour 58 banques régionales

Berne (awp/ats) - Cinquante-huit banques régionales ont porté lundi à Berne sur les fonts baptismaux une nouvelle organisation faîtière. Il s'agit de l'Association des banques régionales suisses (ABRS).L'objectif consiste à améliorer la défense des intérêts spécifiques de la branche, a indiqué la nouvelle association. L'assemblée constitutive a réuni 130 personnes dans la capitale fédérale, en présence du conseiller fédéral Ueli Maurer, grand argentier de la Confédération, et du président de la Banque nationale suisse (BNS), Thomas Jordan.L'ABRS a créé aussi une plate-forme devant servir à promouvoir les échanges entre les banques membres de l'organisation. Elle a porté par ailleurs Jürg Gutzwiller à sa présidence. Ce dernier est le directeur général d'Entris Holding (ex-RBA Holding), dont les actionnaires sont 36 banques régionales (Clientis et Valiant notamment).Les 58 banques de l'ABRS affichent un total de bilan supérieur à 115 milliards de francs. Elles représentent plus d'un cinquième des établissements du secteur bancaire en Suisse, précise le communiqué. Le siège de l'association faîtière est localisé à Gümligen, une commune située dans l'agglomération de Berne.ats/jh(AWP / 14.05.2018 12h27)