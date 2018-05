Nouvelle baloise.ch: plus proche du client que jamais

Autres informations

www.baloise.ch

Ce communiqué de presse sous www.baloise.com

Kontakt

Media Relations tél.: +41 58 285 76 09

Investor Relations tél.: +41 58 285 81 81

Baloise Group est plus qu'un assureur traditionnel. Son offre est centrée sur les besoins de sécurité et de services changeants qu'engendre la société de l'ère numérique. Les quelque 7300 collaboratrices et collaborateurs de la Baloise s'attachent à répondre aux souhaits de la clientèle qui en découlent. Un service clients optimal ainsi que des produits et des services innovants font de la Baloise le premier choix des gens qui demandent tout simplement à vivre en sécurité. De son siège bâlois, au coeur de l'Europe, Baloise Group opère en tant que prestataire de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses marchés clés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, il propose en outre avec la Baloise Bank SoBa des services financiers ciblés, associant assurance et banque. La vente de produits de prévoyance innovants, destinés à la clientèle privée de l'ensemble de l'Europe, est assurée par son centre de compétence du Luxembourg. L'action de Bâloise Holding SA est cotée au segment principal de SIX Swiss Exchange.

Simply Safe est une stratégie plaçant systématiquement les besoins du client au coeur de l'entreprise. Nous avons estimée obsolète aux yeux du client la distinction par type de conclusion - conseiller à la clientèle, en ligne ou téléphonique - que font traditionnellement les assureurs, explique Bernard Dietrich, membre de la direction de Bâloise Assurances. Joignant le geste à la parole, la Baloise a donc procédé à une adaptation de sa structure de distribution, grâce à laquelle ses clients sont aujourd'hui mieux suivis et mieux conseillés. baloise.ch , le nouveau site web de la compagnie, représente une simplification de plus pour le client. Il donne une vue d'ensemble des assurances disponibles, qu'une navigation intuitive permet de sélectionner et de conclure en quelques clics et permet en même temps, aux clients existants, d'accéder directement au portail clients et à leurs contrats. Notre nouveau site offre aux clients un point d'entrée unique, à partir duquel ceux-ci trouvent rapidement et facilement réponse aux questions qu'ils se posent. Du nouveau contrat d'assurance aux informations sur ceux qu'il possède déjà, en passant par les déclarations de sinistre, le client internaute trouve sur baloise.ch tout ce dont il a besoin, dit Michael Besel, responsable Digital Marketing & E-Commerce de Bâloise Assurances.L'approche omnicanale fait que le client a toujours pour ses contrats d'assurance, y compris ceux conclus en ligne, un conseiller à la clientèle comme interlocuteur. Michael Besel: Passer sans transition d'un monde en ligne disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre à un contact personnel, voilà ce que demande le client, voilà ce que nous voulons lui offrir.Faites vous-même l'expérience de notre nouveau site en nous rejoignant sous www.baloise.ch Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle tensid.ch / 17.05.2018 07h01)