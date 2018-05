Nouvelle fonction sur Facebook: un service de rencontres "durables"

FACEBOOK

San Francisco - Mark Zuckerberg a annoncé mardi que Facebook allait ajouter aux fonctions du réseau social celle d'un site de rencontres pour les personnes à la recherche de relations durables.Le PDG du premier réseau social mondial a fait cette annonce lors de la journée des développeurs du site à San José (Californie). Il a précisé que cette fonction ne visait pas à faciliter les rencontres ponctuelles mais à aider les gens à bâtir des relations durables par l'intermédiaire du réseau."Cela sera destiné à construire des relations authentiques et durables, pas seulement des plans d'un soir", a affirmé Mark Zuckerberg.L'action d'un des principaux sites de rencontres aux Etats-Unis, Match, s'effondrait à Wall Street de près de 20% aussitôt après cette annonce.Parmi les autres innovations annoncées mardi par le réseau social, figure la possibilité pour les utilisateurs d'effacer leurs données de navigation."Cette fonctionnalité vous permettra de voir les sites web et les applications qui nous envoient des informations lorsque vous les utilisez, de supprimer ces informations de votre compte et de désactiver notre capacité à les stocker à l'avenir", a indiqué Facebook dans un blog publié mardi."Si vous effacez votre historique ou utilisez le nouveau paramètre, nous supprimerons les informations d'identification de sorte que l'historique des sites web et des applications que vous avez utilisés ne sera pas associé à votre compte", a ajouté le site."Nous continuerons à fournir des applications et des sites web avec des analyses agrégées - par exemple, nous pouvons créer des rapports lorsque nous recevons ces informations afin de pouvoir dire aux développeurs si leurs applications sont plus populaires auprès des hommes ou des femmes d'un certain groupe d'âge", a-t-on toutefois précisé de même source.Cette nouvelle fonctionnalité veut répondre aux préoccupations apparues après le scandale Cambridge Analytica, qui avait vu cette firme d'analyse de données utiliser celles des utilisateurs de Facebook à des fins politiques.jld/Dt/iba(©AFP / 01 mai 2018 18h09)