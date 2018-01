Nouvelles images de l'intérieur d'un réacteur nucléaire dévasté à Fukushima

L'opérateur de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima, dévastée par un tsunami en 2011, a rendu publiques de nouvelles images de l'intérieur d'un des réacteurs endommagés, montrant des fragments de métal et des débris qui pourraient être du combustible nucléaire fondu.Tokyo Electric Power (Tepco) a introduit une caméra spéciale à l'intérieur d'un des trois réacteurs endommagés de la centrale, située dans le nord-est du Japon, dans le cadre des travaux entrepris pour son démantèlement, selon un porte-paroke de la compagnie.Les images, rendues publiques vendredi soir, montrent des débris éparpillés sur le sol de l'unité, dont un morceau de réservoir de combustible ainsi que des fragments ressemblant à des roches qui pourraient contenir du combustible nucléaire fondu.La localisation des restes de combustible est une étape cruciale du processus de démantèlementde la centrale, lequel prendra encore plusieurs décennies et coûtera près de 160 milliards d'euros.L'inspection des lieux est rendue difficile par le niveau extrêment élevé de radiations, un obstacle que Tepco essaye de surmonter à l'aide de caméras robotisées. De premières images avaient déjà pu être tournées l'an dernier à l'intérieur d'un autre réacteur endommagé."Réussir à prendre les dernières images en date a constitué une nouvelle étape-clé dans le processus de démantèlement", a déclaré le porte-parole de Tepco, ajoutant que la compagnie prévoit de commencer à retirer les débris radioactifs en 2021.Le 11 mars 2011, un puissant séisme sous-marin avait fait déferler sur toute la côte nord-est du Japon un gigantesque tsunami qui avait fait 18.000 morts ou disparus et provoqué à Fukushima le pire accident nucléaire depuis celui de Tchernobyl en 1986.(©AFP / 20 janvier 2018 08h38)