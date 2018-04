Nouvelles incertitudes pour l'EPR de Flamanville, des problèmes de soudure en cause

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Paris - EDF a constaté des "écarts de qualité" sur des soudures de la tuyauterie de l'EPR de Flamanville (Manche), une nouvelle déconvenue qui fait planer sur le chantier du réacteur troisième génération la menace d'un nouveau retard.Les conséquences en terme de calendrier et de coût seront connues que fin mai, a annoncé mardi EDF.Pour l'heure, le démarrage est prévu à la fin de l'année, pour une mise en service commerciale en 2019, soit déjà sept ans de retard, pour un projet qui a vu son coût tripler, pour atteindre 10,5 milliards d'euros.Celle nouvelle anomalie a été mise au jour fin mars, alors que le chantier est dans sa "phase finale" et que sont réalisés les "tout derniers montages", a déclaré Xavier Ursat, directeur exécutif d'EDF en charge de l'ingénierie et des projets nouveau nucléaire, lors d'une conférence de presse téléphonique.Des écarts de qualité ont été constatés à l'occasion de la "visite complète initiale", une étape réglementaire préalable à la mise en service, qui consiste à réaliser un "état des lieux" qui servira de référence pour les 60 ans d'exploitation des installations, a précisé M. Ursat.Ils concernent les tuyauteries du circuit secondaire principal, qui relient le générateur de vapeur et la turbine qui produit l'électricité.A la suite des anomalies constatées lors de contrôles par ultrasons, EDF va examiner la totalité de 150 soudures de ce circuit, une tuyauterie de 350 mètres, composée de tubes de 50 à 75 cm de diamètre, dont les parois font entre trois et quatre centimètres d'épaisseur.Ces soudures de "haute technologie" nécessitent "une centaine de tours sucessifs", chaque soudure représentant "six à huit semaines de travail", a expliqué Laurent Thieffry, directeur du projet de l'EPR de Flamanville."Conformément aux procédures industrielles", les soudures avaient d'abord été contrôlées "par le groupement des entreprises en charge de la fabrication du circuit", qui les avait déclarées "conformes", "au fur et à mesure de leur réalisation", affirme EDF dans un communiqué.- Risque de retard -Chez les entreprises concernées, Framatome, l'ex-branche réacteurs d'Areva passée dans le giron d'EDF jointe par l'AFP, s'est refusée à tout commentaire, tandis que Norton (groupe Fives) et Ponticelli, également sollicitées, n'avaient pas donné suite en milieu de journée.Une expertise a été lancée pour analyser les causes et la nature de ces écarts, selon EDF. Elle permettra de définir les actions pour y remédier à proposer à l'Autorité de sûreté du nucléaire (ASN), a précisé le groupe dans un communiqué."A l'issue de l'expertise en cours et de la démarche d'instruction qui sera retenue par l'ASN, EDF sera en mesure de préciser si le projet nécessite un ajustement de son planning et de son coût", précise EDF."Les équipes d'EDF et leurs partenaires industriels sont pleinement mobilisés et poursuivent l'ensemble des autres activités de montage et d'essais de l'EPR de Flamanville, notamment les essais d'ensemble", assure EDF, qui ajoute que la conception et l'étanchéité du bâtiment réacteur ont été récemment validés.Une fois le travail d'analyse et de préparation des réalisation effectué, "nous communiquerons à nouveau de manière complète sur le nombre de soudures concernées, ce qu'il convient d'y faire et l'impact éventuel, parce qu'il n'est pas certain, sur le planning du projet", s'est engagé le directeur exécutif Xavier Ursat.Ce n'est pas la première fois que les soudures donnent du fil à retordre à EDF: en février, l'ASN avait souligné une "anomalie notable" à cet égard sur le circuit secondaire.Mais il s'agissait alors d'écart par rapport à un référentiel fixé par EDF "au-delà de la réglementation", a assuré mardi M. Thieffry.En cours depuis 2007, le chantier de l'EPR a connu de nombreux déboires, en raison notamment d'anomalies découvertes sur la composition de l'acier du couvercle et du fond de la cuve.L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) exige que le couvercle de la cuve soit remplacé avant la fin 2024.spe/ef/php(©AFP / 10 avril 2018 11h10)