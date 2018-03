Novartis International AG / Novartis annonce des changements au sein de son Comité de direction afin de soutenir ses priorités stratégiques . Est traité et transmis par Nasdaq Corporate Solutions. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.Bertrand Bodson, Chief Digital Officer, est nommé au Comité de direction de Novartis (Executive Committee of Novartis, ECN) Steffen Lang, Global Head Novartis Technical Operations, est nommé à l'ECN Shannon Klinger est nommée Chief Ethics, Risk and Compliance Officer et membre de l'ECN André Wyss, Président de Novartis Operations et Président de Novartis Suisse, a décidé de quitter Novartis Bâle, le 12 mars 2018 - Novartis a annoncé aujourd'hui des changements au sein de son équipe dirigeante en vue de soutenir la mise en oeuvre de ses priorités stratégiques. Bertrand Bodson, Chief Digital Officer, Steffen Lang, Global Head Novartis Technical Operations, et Shannon Klinger, Chief Ethics, Risk and Compliance Officer, ont été nommés au Comité de direction de Novartis (Executive Committee of Novartis, ECN). André Wyss, Président de Novartis Operations, a décidé de se retirer de l'ECN afin de poursuivre sa carrière en dehors de l'entreprise. Ces changements prendront effet le 1er avril 2018.Vas Narasimhan, CEO de Novartis, a déclaré : « Nous procédons à ces changements afin de tirer pleinement profit de la force de Novartis alors que nous bâtissons l'entreprise pharmaceutique leader, alimentée par les données et le numérique. La nomination de Bertrand Bodson, Steffen Lang et Shannon Klinger au sein de l'ECN nous permettra d'accélérer nos efforts pour devenir leader dans le domaine des données et du numérique, accroître l'attention que nous portons à l'exécution opérationnelle et renforcer notre engagement à redonner à la société plus que nous lui prenons. »« André Wyss a décidé de quitter Novartis pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Son parcours est unique : d'apprenti chimiste dans la fabrication, il a grimpé les échelons pour entrer au Comité de direction et devenir Président de Novartis Operations et Président de Novartis Suisse. Je tiens à remercier André pour son leadership, sa loyauté envers notre entreprise, ses contributions majeures ainsi que l'impact qu'il a eu sur notre organisation au cours des 30 dernières années » a déclaré M. Narasimhan.M. Wyss a affirmé : « Je suis extrêmement reconnaissant de toutes les opportunités que Novartis m'a offertes tout au long de ma carrière. Avec une stratégie clairement définie et notre transformation réussie, je suis certain que l'organisation saisira les chances de succès qui s'offriront à elle. Je peux donc partir en toute confiance et me réjouir de ce que me réserve l'avenir. »Après son départ, M. Wyss restera à disposition de l'entreprise afin d'assurer un passage de relais sans encombre.Par conséquent, Novartis Operations sera scindé en Novartis Technical Operations et Novartis Business Services. Nos équipes Novartis Technical Operations and Quality réparties dans plus de 60 sites de production et de chaîne d'approvisionnement servent des millions de patients et clients chaque jour.Steffen Lang, Global Head Novartis Technical Operations, reportera directement au CEO et intégrera l'ECN. Steffen a rejoint Novartis en 1994 et, avant d'occuper son poste actuel, a assumé les fonctions de Global Head Biologics Technical Development and Manufacturing, et de Global Head Technical R&D.Philippe Barrois, Head Novartis Corporate Affairs, dirigera l'organisation Novartis Business Services par intérim. Une recherche a été lancée en interne et en externe pour pourvoir le poste de Head of Novartis Business Services. Matthias Leuenberger, Délégué de Novartis Suisse, assumera le rôle de Président de Novartis Suisse.Bertrand Bodson, Chief Digital Officer, est nommé à l'ECN. Il a rejoint Novartis le 1er janvier 2018 et a commencé à mettre en place la nouvelle organisation numérique chez Novartis. M. Bodson possède une vaste expérience de leadership dans le numérique et a fait ses preuves dans la création et la mise en oeuvre d'innovations numériques et de changements culturels dans des entreprises d'envergure mondiale telles que Sainsbury Argos, Amazon et EMI Music.Shannon Klinger va également devenir membre de l'ECN. Son rôle sera élargi à celui de Chief Ethics, Risk and Compliance Officer, ce qui permettra d'adopter une approche intégrée à l'identification et à la gestion des risques conforme à notre engagement de respecter les normes éthiques les plus élevées dans toutes nos activités. Shannon Klinger a rejoint Novartis en 2011 en tant que General Counsel, Amérique du Nord, Sandoz US. Elle a ensuite été nommée Global Head Legal and General Counsel pour Sandoz, avant d'occuper son poste actuel de Chief Ethics and Compliance Officer and Head of Litigation.DéchargeLe présent document fait part de prévisions impliquant des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels matériellement différents des résultats, performances ou réalisations annoncés ou impliqués dans de telles déclarations. Certains risques associés à ces déclarations sont résumés dans la version anglaise de ce communiqué, ainsi que dans le plus récent formulaire 20-F soumis par Novartis AG à la Securities and Exchange Commission (SEC) (autorité de régulation des marchés financiers des Etats-Unis). Le lecteur est invité à lire attentivement ces résumés.À propos de NovartisNovartis propose des solutions de santé innovantes destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations. Basé à Bâle, en Suisse, Novartis offre un portefeuille diversifié qui satisfait ces exigences au mieux : médicaments innovants, produits pharmaceutiques génériques économiques et biosimilaires, et soins ophtalmologiques. Novartis détient des positions de leader partout dans le monde dans chacun de ces secteurs. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires net d'USD 49,1 milliards, alors que ses dépenses en recherche et développement se sont élevées à environ USD 9 milliards. Les sociétés du Groupe Novartis emploient quelque 122 000 collaborateurs équivalents temps plein. Les produits de Novartis sont vendus dans environ 155 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet http://www.novartis.com.Novartis est présent sur Twitter. Pour vous tenir au courant de l'actualité de Novartis, enregistrez-vous sur http://twitter.com/novartis.Des contenus multimédias Novartis sont disponibles sur le site www.novartis.com/news/media-libraryPour toute question concernant le site ou les données d'inscription, veuillez contacter media.relations@novartis.com# # #Novartis Media RelationsLigne centrale pour les médias : +41 61 324 2200E-mail : media.relations@novartis.comPaul Barrett Novartis Global External Communications+41 61 324 52 24 (ligne directe)+41 79 797 8137 (portable)paul.barett@novartis.com Antonio LigiNovartis Global External Communicatons+41 61 324 13 74 (bureau)+ 41 79 723 36 81 (portable)antonio.ligi@novartis.com Eric Althoff Novartis Global External Communications+ 41 61 324 7999 (bureau)+ 41 79 593 4202 (portable)eric.althoff@novartis.comNovartis Investor RelationsLigne centrale dédiée aux relations investisseurs : +41 61 324 7944E-mail : investor.relations@novartis.comLigne centrale Amérique du Nord Samir Shah +41 61 324 7944 Richard Pulik +1 212 830 2448 Pierre-Michel Bringer +41 61 324 1065 Cory Twining +1 212 830 2417 Thomas Hungerbuehler +41 61 324 8425 Isabella Zinck +41 61 324 7188 Communiqué aux médias (PDF)This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.Source: Novartis International AG via Globenewswire --- Fin de Message --- Novartis International AGP.O. Box Bâle SuisseWKN: 904278;ISIN: CH0012005267;