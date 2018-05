Novartis: Sandoz essuie un échec pour un biosimilaire aux USA

Bâle (awp) - La filiale génériques de Novartis, Sandoz, ne pourra provisoirement pas commercialiser un biosimilaire de Rituximab aux Etats-Unis. L'autorité sanitaire FDA a en effet transmis à Sandoz une requête "Complete Response Letter" (CRL) à propos de la demande de licence pour ce biosimilaire, a indiqué Novartis mercredi soir. Un tel document est envoyé par la FDA lors qu'elle juge que le médicament n'est pas prêt pour une homologation.Sandoz est déçu, mais va poursuivre les discussions avec la FDA pour pouvoir fournir aussi vite que possible son médicament aux patients aux USA. Le contenu de la CRL de la FDA fait actuellement l'objet d'une évaluation et Sandoz répète son soutien aux données scientifiques à l'appui de la demande d'homologation.Sandoz commercialise actuellement cinq biosimilaires dans divers pays du monde et affirme être leader en terme de pipeline de produits.tp/rp(AWP / 02.05.2018 23h47)