Novartis: Tasigna décroche une extension d'homologation aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Novartis a obtenu une extension d'indication de la part de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour son médicament Tasigna (nilotinib), pour le traitement de jeunes patients atteints d'une forme rare de leucémie. Cette approbation est la dernière d'une série d'étapes réglementaires "élargissant la compréhension et l'utilisation clinique de Tasigna", se félicite le colosse pharmaceutique rhénan jeudi soir dans un communiqué.Le Tasigna est désormais indiqué comme traitement primaire et secondaire pour les patients âgés d'au moins un an atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) positive au chromosome de Philadelphie en phase chronique.buc/ol(AWP / 22.03.2018 17h52)