Novartis cède les droits de deux produits oncologiques à une société chinoise

Zurich (awp) - Novartis a cédé les droits de développement et de commercialisation de deux candidat anticancéreux en phase clinique à la biotech chinoise Laekna Therapeutics. L'accord implique aussi une prise de participation de Novartis au capital de Laekna et des paiements préalables ainsi que des recettes de licences sur les contrats futurs, a précisé la société chinoise mercredi. Les détails financiers de l'accord ne sont pas révélés.Les deux candidats en question sont Afuresertib (ASB183) et Uprosertib (UPB795) et ils font déjà l'objet d'une dizaine d'études de phases I/II pour le traitement du cancer des ovaires et de l'estomac, le myélome multiple, le mélanome et d'autres indications. En 2017, Laekna avait déjà acquis les droits d'un inhibiteur androgène de Novartis pour le traitement du cancer de la prostate.tp/rp(AWP / 01.08.2018 19h48)