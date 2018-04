Novartis comble les attentes sur les trois premiers mois de l'année

(ajoute détails)Zurich (awp) - Novartis a enregistré au premier trimestre des résultats largement convenus. Le laboratoire a comptabilisé des recettes de 12,69 milliards de dollars, en hausse de 10% sur un an ou 4% hors effets de changes. La rentabilité de base a suivi la même courbe, l'excédent opérationnel afférent s'établissant à 3,34 milliards et le bénéfice net à 2,98 milliards, détaille le compte rendu publié jeudi.Les résultats "de base" s'entendent hors amortissements sur actifs intangibles, charges de dépréciation, frais d'acquisition et d'intégration, ainsi que tout élément jugé exceptionnel de plus de 25 millions de dollars.Les analystes consultés par AWP tablaient sur un chiffre d'affaires de 12,47 milliards de dollars, assorti d'un excédent d'exploitation de base de 3,35 milliards et d'un bénéfice net, également de base, de 2,98 milliards.La principale division de Novartis, Innovative Medicines, a étoffé sa contribution de 12% à 8,40 milliards. Le succès de l'antipsoriasique Cosentyx ne s'est pas démenti. Les revenus de ce médicament ont enflé de 35% pour atteindre 580 millions.Le chiffre d'affaires du traitement Entresto contre les défaillances cardiaques, qui avait connu des débuts poussifs, a été multiplié par plus de deux à 200 millions.Les médicaments génériques et biosimilaires de Sandoz ont rapporté 2,52 milliards (+4%) et les activités ophtalmologiques d'Alcon 1,78 milliard.SANDOZ ET ALCON RESPIRENTLa rentabilité de Sandoz, soumise ces derniers temps à une pression tarifaire aux Etats-Unis, a retrouvé des couleurs avec un excédent opérationnel de 409 millions, en hausse de près d'un cinquième. Alcon a dégagé un gain d'exploitation de 90 millions, contre une perte de 2 millions un an plus tôt.La direction confirme dans la foulée ses projections pour l'exercice en cours, comprenant une croissance hors effets de changes d'environ 5% pour les médicaments originaux d'Innovative Medicines, une stagnation voire un léger repli pour Sandoz, ainsi qu'une progression de 1 à 5% pour Alcon.Dès le deuxième trimestre, les résultats de l'ex-coentreprise avec GlaxoSmithKline (GSK) dans les médicaments sans ordonnance ne seront plus comptabilisés par Novartis. Le produit du désengagement du mastodonte bâlois, soit quelque 13 milliards de dollars, aura un impact certain sur le bénéfice net de ce second partiel.Dans un communiqué distinct, Novartis annonce avoir engagé John Tsai pour mettre un terme à l'intérim de Rob Kowalski à la tête des activités globales de développement de médicament (GDD). M. Tsai assumera dès début mai les fonctions de directeur médical (CMO).jh/buc(AWP / 19.04.2018 08h09)