Novartis comble les attentes sur les trois premiers mois de l'année

(ajoute déclarations de la direction, cours de Bourse actualisé)Zurich (awp) - Novartis a dégagé au premier trimestre des résultats largement conformes aux attentes du marché. Les médicaments originaux, coeur de métier de la multinationale pharmaceutique, ont toutefois rapporté un peu moins qu'escompté, à l'inverse des génériques et des produits ophtalmiques.La direction confirme dans la foulée ses projections pour l'exercice en cours, comprenant une croissance hors effets de changes d'environ 5% pour Innovative Medicines, une stagnation voire un léger repli pour Sandoz, ainsi qu'une progression de 1 à 5% pour Alcon.Le laboratoire a comptabilisé sur le premier partiel des recettes de 12,69 milliards de dollars, en hausse de 10% sur un an ou 4% hors effets de changes. La rentabilité de base a suivi la même courbe, l'excédent opérationnel afférent s'établissant à 3,34 milliards et le bénéfice net à 2,98 milliards, détaille le compte rendu publié jeudi.Les résultats "de base" s'entendent hors amortissements sur actifs intangibles, charges de dépréciation, frais d'acquisition et d'intégration, ainsi que tout élément jugé exceptionnel de plus de 25 millions de dollars.Les analystes consultés par AWP tablaient sur un chiffre d'affaires de 12,47 milliards de dollars, assorti d'un excédent d'exploitation de base de 3,35 milliards et d'un bénéfice net, également de base, de 2,98 milliards.La principale division de Novartis, Innovative Medicines, a étoffé sa contribution de 12% à 8,40 milliards. L'antipsoriasique Cosentyx n'a pas tout à fait comblé les attentes des analystes, malgré une poussée de 35% à 580 millions. Le chiffre d'affaires du traitement Entresto contre les défaillances cardiaques, qui avait connu des débuts poussifs, a été multiplié par plus de deux à 200 millions."Nous partons du principe que le Cosentyx comblera les attentes sur l'ensemble de l'année", a réagi en conférence de presse le nouveau directeur général Vasant Narasimhan.Les médicaments génériques et biosimilaires de Sandoz ont rapporté 2,52 milliards (+4%) et les activités ophtalmologiques d'Alcon 1,78 milliard (+12%).SANDOZ ET ALCON RESPIRENTLa rentabilité de Sandoz, soumise ces derniers temps à une pression tarifaire aux Etats-Unis, a retrouvé des couleurs avec un excédent opérationnel de 409 millions, en hausse de près d'un cinquième. Le patron du groupe a rappelé envisager diverses options pour les médicaments oraux de cette unité, qui représentent la moitié de ses revenus.Alcon, dont l'avenir au sein du groupe fait également l'objet d'un examen attentif jusqu'en début d'année prochaine, a dégagé un gain d'exploitation de 90 millions, contre une perte de 2 millions un an plus tôt.Dès le deuxième trimestre, les résultats de l'ex-coentreprise avec GlaxoSmithKline (GSK) dans les médicaments sans ordonnance ne seront plus comptabilisés par Novartis. Le produit du désengagement du mastodonte bâlois, soit quelque 13 milliards de dollars, aura un impact certain sur le bénéfice net de ce second partiel.UBS évoque une performance largement convenue d'avance, portée par la division ophtalmologique Alcon. La banque aux trois clés déplore néanmoins des revenus moindres qu'escompté du nouveau moteur de ventes Cosentyx, attribués à des déstockages et à des rabais consentis par le mastodonte bâlois sur cet antipsoriasique. Les attentes pour le Cosentyx étaient trop élevées, résume de son côté la Banque cantonale de Zurich (ZKB).Vontobel salue des performances inattendues de la part d'Alcon comme de Sandoz. L'établissement zurichois se demande toutefois si la multinationale parviendra à maintenir le niveau de rentabilité de ses activités en ophtalmologie.Les détenteurs de capitaux semblaient sceptiques face à la volée de chiffres présentés. A 13h27, la nominative Novartis cédait 2,1% à 77,18 francs et héritait de la lanterne rouge provisoire d'un SMI en recul marginal de 0,13%.jh/rp(AWP / 19.04.2018 13h32)