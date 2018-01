Novartis conclut un accord de licence avec Spark (thérapie génétique)

Bâle (awp) - Novartis et l'entreprise américaine Spark Therapeutics ont conclu un accord de licence au terme duquel le groupe bâlois acquiert du groupe américain une licence pour une thérapie génétique pour le traitement d'une forme rare de perte de la vue (mutation biallélique du gène RPE65) pour la développer et la distribuer hors des Etats-Unis, a précisé Novartis mercredi soir.La thérapie a été autorisée en décembre dernier aux Etats-Unis. Hors USA, il n'existe encore aucune thérapie pour cette forme de maladie.Novartis effectuera un paiement préalable et des paiements au franchissement d'étapes et versera aussi des taxes de licence à Spark. Cette dernière reste responsable du processus d'homologation auprès de l'autorité européenne des médicaments, mais elle cèdera ensuite les droits correspondants à Novartis.Selon des informations de Spark, le paiement préalable se monte à 105 mio USD et les versement d'étapes à 65 mio USD.rw/rp(AWP / 24.01.2018 23h29)