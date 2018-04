Novartis coopère avec Pear Therapeutics sur un traitement numérique

Zurich (awp) - Sandoz, filiale dédiée aux génériques de Novartis, a conclu un accord de développement et de commercialisation avec Pear Therapeutics. La société pharmaceutique bâloise doit apporter son savoir-faire en matière d'introduction et de marketing et son homologue américain son expérience dans le développement de traitements numériques, a annoncé mercredi soir le géant rhénan.Pear Therapeutics développe des traitements numériques, permettant de suivre des soins médicaux par des applications mobiles ou sur ordinateur, a précisé Novartis dans un communiqué.L'agence américaine du médicament (FDA) a homologué en septembre le traitement "reSET" de Pear Therapeutics contre les abus de substances (alcool, médicaments).Cette coopération a pour objectif de renforcer la coopération de Novartis avec des entreprises innovantes dans le numérique, afin de progresser sur une nouvelle vague d'innovations médicales.rw/al(AWP / 19.04.2018 06h22)