Novartis courtise Harvard pour des biomatériaux destinés à l'immuno-oncologie

Zurich (awp) - Novartis a conclu avec l'Institut Wyss pour une ingénierie inspirée de la biologie, abrité au sein de l'Université de Harvard, ainsi qu'avec l'Institut sur le cancer Dana Farber, un accord de collaboration et de licence portant sur le développement de nouveaux biomatériaux destinés à administrer des traitements immunothérapeutiques.Le partenariat mettra en valeur le savoir faire académique d'Harvard dans la biologie tumorale et les biomatériaux, ainsi que l'incubateur de produits immuno-oncologique du colosse pharmaceutique rhénan, précise un communiqué mardi. Les dispositifs constitués de ce type de biomatériaux ont démontré leur innocuité au cours d'expérimentations précliniques, souligne Novartis.Leur utilisation permettrait de franchir les limites des vaccins oncologiques actuels, notamment leur durée d'action limitée et le manque de spécificité de leurs capacités de ciblage.jh/al(AWP / 20.03.2018 08h14)