Novartis de nouvelles données avec Cosentyx pour traiter le psoriasis

Zurich (awp) - Novartis a publié de nouvelles données sur son médicament Cosentyx. L'étude "SCULPTURE" a montré que le médicament utilisé pour traiter un psoriasis en plaques chronique moyen à sévère sur une période de cinq ans a amélioré la qualité de vie des patients.Une autre étude de phase III (SCALP) a montré une nette efficacité du produit et une amélioration de la qualité de vie des patients atteints de psoriasis dans le cuir chevelu. Après prise du médicament durant 12 à 24 semaines, la peau était plus claire. Selon le communiqué de vendredi soir de Novartis, 60 mio de personnes dans le monde souffrent ce cette maladie. La semaine passée, les autorités sanitaires américaines ont homologué le médicament pour cette maladie.Les données de ces études ont été présentées lors du congrès annuel de l'American Academy of Dermatology (AAD) à San Diego.uh/rp(AWP / 16.02.2018 22h36)