Novartis: délai d'attente du HSR-Act pour rachat d'Avexis est échu

Bâle (awp) - Novartis a franchi en avril une nouvelle étape dans le processus de rachat de l'entreprise américaine Avexis. Le délai d'attente exigé par le droit cartellaire selon le Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (HSR) est échu. L'écoulement de ce délai constitue une des conditions pour la finalisation de l'acquisition en cours, a indiqué Novartis mardi.Le groupe bâlois a lancé son offre de rachat d'Avexis le 17 avril. Le délai de l'offre court jusqu'au 14 mai et peut être prolongé. Novartis offre 218 dollars par action Avexis au comptant, soit un total de 8,7 milliards de dollars. La transaction doit être finalisée au milieu de cette année.L'acquisition permettra à Novartis de renforcer sa position de leader dans la thérapie génétique et la neuroscience. Cotée au Nasdaq, Avexis détient le candidat AVXS-101 qui a le potentiel de devenir la première génothérapie pour le traitement de l'atrophie musculaire spinale (SMA), une maladie qui entraîne la mort ou un handicap à vie et cause d'importants frais de santé. Aux USA, le candidat a obtenu le statut de percée thérapeutique "Breakthrough Therapy" et en Europe le statut "PRIME". Au Japon il a le statut "Sakigake".mk/rp(AWP / 01.05.2018 12h18)