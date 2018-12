Novartis: données positives pour Revolade pour la maladie auto-immune ITP

Zurich (awp) - Dans le cadre du congrès de l'American Society of Hematology (ASH) à San Diego, Novartis a présenté de nouvelles données positives pour Revolade dans le traitement de la maladie auto-immune ITP (thrombopénie). Les données ont montré que les patients traités avec Revolade obtenait de meilleures résultats sous forme d'une diminution des saignements, a précisé Novartis.Malgré ces progrès dans le traitement de la maladie, de nombreux patients sont encore mis en danger par des saignements, a précisé Samit Hirawat, directeur de Novartis Oncology Global Drug Development, cité dans le communiqué.L'ITP est une maladie rare et potentiellement sévère dans laquelle le sang, par manque de plaquettes (thrombocytes) ne s'écoule pas normalement. Les patients peuvent souffrir de saignements et, dans de rares cas, cette perte de sang peut mettre leur vie en danger.kw/rp(AWP / 02.12.2018 17h28)