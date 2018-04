Novartis: données positives publiées sur Entresto par rapport à la concurrence

Zurich (awp) - Le médicament pour le coeur Entresto de Novartis a fait l'objet d'une publication de données positives dans la revue JAMA Cardiology. Des études complémentaires ont démontré que les patients traités avec ce médicament présentaient une amélioration dans sept des dix activités physiques et sociales testées par rapport à la thérapie standard (enalapril) après huit mois de traitement, a indiqué le géant pharmaceutique bâlois mercredi soir dans un communiqué.Selon les résultats de l'étude, les améliorations les plus notables ont été observées dans l'exécution des tâches ménagères, ainsi que dans les relations intimes et sexuelles.uh/buc(AWP / 04.04.2018 18h58)