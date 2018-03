Novartis entame une collaboration avec l'américain Pear Therapeutics

Zurich (awp) - Novartis et l'américain Pear Therapeutics ont entamé une collaboration qui devrait permettre de développer des solutions thérapeutiques basées sur les technologies numériques pour des patients souffrant de schizophrénie et de sclérose en plaques, annonce jeudi le groupe pharmaceutique bâlois.Ce partenariat combinera d'un côté l'expertise de Novartis dans la recherche biomédicale et le développement clinique et de l'autre côté l'expérience de l'entreprise américaine dans le design et la mise en oeuvre de la thérapeutique numérique, précise le communiqué.lk/al(AWP / 01.03.2018 08h20)