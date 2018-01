Novartis: examens prioritaires pour le Kymriah contre un type de lymphome

(rappelle principe de fonctionnement et détails)Zurich (awp) - Novartis se félicite mercredi de l'octroi par l'Agence sanitaire américaine (FDA) et par l'Agence européenne des médicaments (EMA) de statuts d'examen prioritaire, respectivement évaluation accélérée, pour le Kymriah (tisagenlecleucel).Le régulateur étasunien procédera à un examen accéléré de la première thérapie génique jamais homologuée outre-Atlantique dans l'indication contre le lymphome diffus à larges cellules B (DLBCL) récurrent ou réfractaire chez les adultes ne pouvant subir de transplantation de cellules souches autologues (ASCT), souligne un communiqué de la multinationale pharmaceutique.Son homologue sur le Vieux Continent traitera pour sa part en priorité la demande d'homologation de cette même substance dans l'indication contre la leucémie lymphoblastique aiguë (ALL) récurrente ou réfractaire chez les enfants et jeunes adultes, en sus de l'indication en cours d'examen aux Etats-Unis.Le récepteur antigénique chimérique de cellule T (CAR-T) du mastodonte pharmaceutique bâlois a reçu fin août 2017 le feu vert du gendarme américain des médicaments pour la prescription de son immunothérapie cellulaire contre l'ALL récurrente ou réfractaire chez les jeunes patients de moins de 25 ans.Le prix de l'injection du Kymriah est fixé à 475'000 USD, mais Novartis avait promis au moment de la première homologation que les patients ne répondant pas au traitement ne seraient pas facturés.La thérapie immunocellulaire de Novartis consiste en une injection intraveineuse unique d'une substance utilisant les cellules T propres du patient, reprogrammées génétiquement en laboratoire pour détecter et attaquer les cellules cancéreuses et autres cellules B présentant un antigène particulier.Le Kymriah a été développé en collaboration avec l'Université de Pennsylvanie, dans le cadre d'un accord de recherche conclu en 2012.jh/buc(AWP / 17.01.2018 08h02)