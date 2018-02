Novartis: feu vert aux Etats-Unis pour un nouveau dosage du Glatopa de Sandoz

(ajoute commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Sandoz, filiale de Novartis, a obtenu de l'Agence sanitaire américaine (FDA) l'homologation pour un nouveau dosage de son Glatopa, médicament générique du Copaxone (acétate de glatiramère) produit par l'israélien Teva. La nouvelle formulation du traitement injectable contre la sclérose en plaque récurrente contient deux fois plus de substance active (40 mg/ml) que la première version homologuée en 2015.Le Glatopa a été développé en collaboration avec le laboratoire américain Momenta Pharmaceuticals et est produit aux Etats-Unis.Sandoz offrira aux patients un programme gratuit de formation aux piqures, ainsi qu'un paquet d'accessoires comprenant notamment le dispositif d'injection dédié Glatopaject.Vontobel accueille dans l'absolu une bonne nouvelle, mais rappelle que des soucis de production sur un site de Pfizer, qui manufacture la copie mise au point par Sandoz et Momenta, avaient retardé la commercialisation du Glatopa l'an dernier. L'américain Mylan en avait profité pour proposer une première version générique dosée à 40 mg et semble prédisposer à conserver son avantage.Baader Helvea n'anticipait pour sa part une homologation qu'au second semestre de l'année en cours et ajoute désormais quelque 200 mio USD aux revenus attendus pour Sandoz en 2018. Cette bonne surprise doit permettre au groupe bâlois de faire oublier le camouflet temporaire infligé par cette même FDA à une version générique de l'Advair contre l'asthme.A 10h10, la nominative Novartis cédait 0,4% à 78,60 CHF, dans un SMI en recul de 0,17%.jh/ol/al(AWP / 13.02.2018 10h20)