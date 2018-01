Novartis finalise la reprise du français AAA, pour près de 4 mrd USD

(ajoute détails, commentaire ZKB et cours de Bourse)Zurich (awp) - Novartis revendique lundi le succès de son offre de rachat lancée en octobre dernier sur Advanced Accelerator Applications (AAA). Le mastodonte pharmaceutique proposait 41 USD par titre ordinaire et 82 USD par American depositary share (ADS) cotées au Nasdaq, rappelle un communiqué.Le groupe bâlois s'est vu servir l'équivalent de 97,4 mio de parts ordinaires, dont 84,5 mio représentés par des ADS, soit environ 97% du total. Novartis France offre aux détenteurs des titres AAA encore en circulation un délai supplémentaire jusqu'au 31 janvier pour accepter son offre.Le conseil d'administration d'AAA avait recommandé début décembre à ses actionnaires d'accepter l'offre de rachat soumise fin octobre par Novartis, pour un montant total de 3,9 mrd USD.L'acquisition permet au mastodonte pharmaceutique rhénan d'étoffer son portefeuille oncologique avec notamment l'adjonction du traitement radiopharmaceutique Lutathera (lutetium Lu 177 dotatate) contre les tumeurs neuroendocrines. AAA dispose également d'un produit expérimental (177Lu-PSMA-R2) qui fait l'objet d'une étude de phase I/II contre le cancer de la prostate.Fondée en 2002 comme émanation du CERN, AAA a implanté son siège à Saint-Genis-Pouilly, à proximité de la frontière genevoise. La société est cotée depuis 2015 sur le Nasdaq américain.Le prix à payer n'est pas exorbitant pour monter en puissance au sein d'une franchise presque exempte de concurrence, analyse la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans un commentaire. L'établissement salue en particulier l'acquisition d'un produit en phase III de développement, sur lequel l'Agence sanitaire américaine (FDA) doit statuer tout prochainement.Une homologation du Lutathera tomberait à point nommé pour Novartis. Le laboratoire est fortement exposé avec son Afinitor (1,5 mrd USD de revenus en 2016) sur le marché des tumeurs neuroendocrines et la licence perdra sa protection l'an dernier, poursuit la ZKB.A 09h49, la nominative Novartis grappillait 0,1% à 83,42 CHF, offrant ainsi une résistance à un SMI en recul de 0,21%.jh/buc(AWP / 22.01.2018 10h02)