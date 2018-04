Novartis investit 100 millions dans la lutte contre le paludisme

Zurich (awp) - Le laboratoire bâlois Novartis va investir plus de 100 millions de dollars (96 millions de francs) dans la recherche et le développement de traitements contre le paludisme, a-t-il annoncé mardi. L'objectif est de réaliser des progrès dans ce secteur sur les cinq prochaines années.Le groupe veut notamment renforcer les capacités de recherche dans les nouvelles générations de traitements destinés à combattre la résistance à l'artémisinine et à d'autres antipaludiques actuellement utilisés."La résistance aux traitements représente la plus grande menace pour les progrès incroyables qui ont été réalisés dans la lutte contre le paludisme au cours des 20 dernières années", a affirmé le directeur général de Novartis, Vas Narasimhan.L'investissement du géant rhénan inclut également l'accès élargi aux antipaludiques pédiatriques et la mise en oeuvre des capacités destinées à contribuer à atteindre l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de réduire la mortalité infantile liée au paludisme d'au moins 90% d'ici à 2030, selon un communiqué.Novartis a cependant averti que "les objectifs d'élimination du paludisme d'ici à 2030 risquent de ne pas être atteints, les experts réclament plus d'investissements dans les outils innovants de prévention et de traitement du paludisme".al/fr(AWP / 17.04.2018 07h40)