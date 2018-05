Novartis: la Commission européenne approuve le Zessly produit par Sandoz

Zurich (awp) - La Commission européenne a approuvé l'usage en Europe du Zessly, produit par Sandoz. Il s'agit de la troisième approbation européenne en un an pour un biosimilaire de la filiale de Novartis dédiée aux génériques, souligne l'entreprise.Ce biosimilaire de l'anticorps monoclonal Infliximab a été approuvé pour une utilisation incluant le traitement de maladies auto-immunes comme l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, la spondylarthrite ankylosante, l'arthrite psoriasique et le psoriasis, indique jeudi Sandoz dans un communiqué.Richard Francis, directeur général de Sandoz, a parlé dans le communiqué d'une "étape majeure" dans la mise à disposition de ce médicament aux patients appropriés. Zessly est le sixième biosimilaire de la firme à avoir été approuvé. Sandoz s'estime "bien positionné" dans cette industrie, sur la base de son expérience et de ses capacités de développement, de production et de commercialisation.Sandoz avait déposé en mai 2017 une demande d'autorisation en ce sens pour Infliximab. Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne de contrôle des médicaments (EMA) avait donné en mars un préavis positif. Il avait indiqué que Zessly affichait une qualité, une innocuité et une efficacité clinique comparables au produit original.tn/buc(AWP / 24.05.2018 07h43)