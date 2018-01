Novartis: la FDA accepte d'examiner une demande d'homologation de biosimilaire

Zurich (awp) - Sandoz, filiale de Novartis spécialisée dans les médicaments de seconde génération, assure mardi avoir obtenu de l'Agence sanitaire américaine (FDA) un examen de son biosimilaire expérimental de l'adalimumab. La substance, censée reproduire les caractéristiques de l'Humira du concurrent AbbVie, vise à traiter une large palette de maladies immunologiques, rappelle un communiqué.Le dossier présenté au gendarme américain des médicaments, comprenant notamment une étude de pharmacocinétique sur des volontaires sains et une autre de phase III, doit démontrer l'équivalence entre le biosimilaire et le produit de référence en termes de sécurité, d'efficacité et de qualité.L'Humira est indiqué contre notamment l'arthrite rhumatoïde, le psoriasis en plaques, la maladie de Crohn ou encore la rectocolite hémorragique.jh/al(AWP / 16.01.2018 07h19)