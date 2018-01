Novartis: la FDA accorde le statut de percée thérapeutique pour Kisqali

(synthèse avec cours de clôture)Zurich (awp) - Novartis a reçu des autorités sanitaires américaines (FDA) le statut de percée thérapeutique pour son médicament Kisqali (ribociclib) utilisé en combinaison avec une thérapie endocrinienne orale pour des patientes souffrant d'un cancer de sein avancé HR+/HER2-, indique mercredi le groupe pharmaceutique.Cette désignation se base sur les résultats de l'étude clinique de phase III Monaleesa-7. Les données obtenues sont restées constantes tout au long du traitement combinant Kisqali avec tamoxifen ou un inhibiteur de l'aromatase, précise le communiqué.Le cancer du sein pré-ménopause est le cancer le plus fréquent causant la mort des femmes âgées entre 20 et 59 ans."Les femmes plus jeunes ont souvent des besoins thérapeutiques précis et il est important que les oncologistes soient en mesure d'offrir des options pour leurs maladies spécifiques. Novartis travaille avec la FDA pour pouvoir lancer cette thérapie combinée sur le marché aussi tôt que possible", a déclaré Samit Hirawat, chef de la division Oncology Global Drug Development, cité dans le communiqué.Pour Kisqali, Novartis obtient ainsi la deuxième désignation de percée thérapeutique de la FDA, pour un traitement initial endocrinien lors d'un cancer avancé ou métastatique.La percée thérapeutique permet d'accélérer le développement et le processus de revue de nouveaux médicaments potentiels traitant de graves maladies.Les données de cette étude sont "impressionnantes", relève Michael Nawrath, analyste de la banque cantonale de Zurich (ZKB). Il souligne que la période de survie (PFS) des malades grâce à cette combinaison monte à 22,1 mois contre 11,1 mois pour une thérapie sans Kisqali.La ZKB fait également remarquer que le franchissement de cette étape permettra au groupe pharmaceutique bâlois de gagner de nouvelles parts d'un important marché, occupé en partie par des concurrents comme Pfizer.A la clôture de la Bourse suisse, le titre Novartis a pris 1,3% à 83,50 CHF dans un SMI en progression de 1,03%.lk/fr/ol/al(AWP / 03.01.2018 17h50)