Novartis: la FDA octroie un statut de percée thérapeutique pour Promacta

(ajoute cours de Bourse à la clôture)Zurich (awp) - L'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé un statut de percée thérapeutique au traitement Promacta (eltrombopag) de Novartis contre l'anémie aplasique, a annoncé jeudi le laboratoire bâlois.Le régulateur américain a accordé ce statut, qui permet d'accélérer les procédures d'examen, pour soigner les personnes atteintes de la forme sévère de l'anémie aplasique comme thérapie de première ligne en combinaison avec une thérapie immunosuppressive standard, a précisé le géant rhénan dans un communiqué."Nous allons travailler étroitement avec la FDA pour rendre Promacta disponible le plus tôt possible aux patients" souffrant de l'anémie aplasique, a indiqué Samit Hirawat, directeur du développement des médicaments oncologiques chez Novartis.Selon les études menées par le groupe, 52% des patients sous traitement avec cette molécule ont affiché un taux de réponse complet au bout de six mois.L'anémie aplasique sévère constitue un trouble sanguin, à l'origine duquel la moelle osseuse des patients ne parvient pas à produire suffisamment de globules rouges et blancs, ainsi que de plaquettes. Les personnes atteintes souffrent de fatigue, difficultés respiratoires, infections chroniques, hématomes ou encore de saignements.Promacta, commercialisé sous le nom Revolade hors des Etats-Unis, est déjà homologué dans plus de 100 pays comme traitement de seconde ligne pour l'anémie aplasique réfractaire et contre la thrombocytopénie immunitaire (ITP) chronique.A la Bourse suisse, le titre Novartis a terminé la séance en baisse de 0,5% à 83,06 CHF, après avoir nettement progressé la veille. L'indice vedette SMI a pris 0,32%.al/ol/fr(AWP / 04.01.2018 17h41)