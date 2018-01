Novartis: la filiale AAA obtient le feu vert US pour le Lutathera

Zurich (awp) - Advanced Accelerator Applications (AAA), filiale du géant pharmaceutique Novartis, a décroché le feu vert de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour son médicament Lutathera dans le traitement des tumeurs neuroendocrines (TNE) gastro-entéro-pancréatiques.L'approbation du régulateur US se base sur une étude de phase III (Netter-1) ayant démontré une réduction de 79% de la progression de la maladie ou de décès chez les patients traités avec au Lutathera combiné à l'octreotide LAR par rapport à ceux traités avec ce dernier uniquement, indique le laboratoire bâlois vendredi soir dans un communiqué.L'annonce attendue intervient moins d'une semaine après que Novartis a annoncé la finalisation du rachat du groupe français basé à Saint-Genis-Pouilly, à proximité de la frontière genevoise, pour quelque 3,9 mrd USD."Je ne peux pas imaginer de meilleure façon de célébrer le rapprochement des deux organisations et notre futur conjoint, alors que nous avançons dans les nouveaux traitements de médecine nucléaire contre les TNE et d'autres types de tumeurs" s'est félicitée la présidente d'AAA, Susanne Schaffert, citée dans le communiqué.Le Luthatera, un peptide radiomarqué à usage thérapeutique, a été homologué par la Commission européenne fin septembre.buc(AWP / 26.01.2018 19h29)