Novartis: la reprise d'AveXis pour 8,7 mrd USD sonne l'heure des grands travaux

Zurich (awp) - Novartis pose les fondations de sa transformation avec le rachat pour près de 9 mrd USD du développeur américain de thérapies géniques AveXis, coté au Nasdaq. Cette acquistion sera financée notamment par le produit de la revente à son partenaire britannique GlaxoSmithKline (GSK) des parts du mastodonte rhénan dans la coentreprise Consumer Health, spécialisée dans les médicaments sans ordonnance.La direction assume sans sourciller la prime de pratiquement 90% par rapport au cours de clôture vendredi octroyée aux actionnaires d'AveXis, évoquant un renforcement de son coeur de métier destiné à "créer de la valeur pour l'entreprise comme pour ses actionnaires".Sans aller jusqu'à remanier leurs projections et appréciations, les analystes accueillent une opération certes onéreuse, mais qui doit permettre à Novartis à la fois de compenser la concurrence attendue de ses médicaments phares contre désordres neurologiques et d'asseoir sa position sur cette franchise.A 09h51, la nominative Novartis s'appréciait de 0,5% à 78,08 CHF, dans un SMI en hausse de 0,75%.L'opération tombe à point nommé pour Novartis, relève Vontobel dans un commentaire matinal. La multinationale pharmaceutique s'apprête en effet à affronter l'an prochain la concurrence de génériques de ses médicaments Gilenya et Afinitor, soit peu ou prou autour de la date prévue pour le lancement de l'AVXS-101 développé par AveXis. La banque privée interprète les 88% de prime offerte par action comme un moyen de s'assurer que l'opération sera menée à bien.Baader Helvea aussi s'attarde sur le montant de cette prime, comparée aux 30 à 40% traditionnellement proposés dans le domaine des biotechnologies. Ce bonus trouve néanmoins sa pleine justification dans le caractère innovateur des produits et outils développés par AveXis, selon le courtier genevois.Le prix à payer pour cette société biotechnologique, qui n'a pas encore atteint le seuil de rentabilité et dont l'accès au marché du premier produit n'est pas attendu avant l'an prochain, peut de prime abord paraître très onéreux, renchérit la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Le renforcement dans les thérapies géniques et l'effet de levier dont dispose Novartis dans le domaine neurologique convainquent néanmoins l'établissement zurichois du bien-fondé de l'opération.jh/buc(AWP / 09.04.2018 10h20)