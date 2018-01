Novartis lance deux nouvelles études comparatives sur Cosentyx

Zurich (awp) - Novartis a lancé deux nouvelles études cliniques comparatives sur Cosentyx. Le médicament sera comparé au biosimilaire adalimumab pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante ainsi qu'au Humira pour l'arthrite psoriasique, a précisé la société pharmaceutique mardi.Dans l'étude comparative Surpass, Consentyx (secukinumab) sera comparé au biosimilaire adalimumab pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante. Il s'agira de la première étude visant à démontrer la supériorité du Cosentyx pour ralentir les dommages de la colonne vertébrale. Le recrutement des patients est en cours.Dans l'étude Exceed, Cosentyx sera comparé au produit de son concurrent AbbVie, Humira (adalimumab), dans le traitement de l'arthrite psoriasique."Les patients méritent le meilleur traitement possible et nous avons bon espoir que les études Exceed et Surpass fournissent des réponses pour aider les médecins et les patients dans leur prise de décision", a souligné Vas Narasimhan, directeur médical de Novartis.Cosentyx est déjà homologué contre le psoriasis, l'arthrite psoriasique et la spondylarthrite ankylosante.ol/al(AWP / 09.01.2018 07h44)