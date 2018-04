Novartis lance son offre de rachat sur Avexis

Zurich (awp) - Novartis a lancé ce mardi l'offre publique d'achat (OPA) sur le laboratoire américain Avexis au prix convenu de 219 dollars par action en numéraire. L'opération devrait être clôturée le 14 mai, à moins que le groupe pharmaceutique bâlois ne décide de la prolonger.L'OPA a été formellement lancée par une filiale américaine du géant rhénan, Novartis AM Merger Corporation, qui va racheter toutes les actions en circulation, a précisé le groupe dans un communiqué.Début avril, Novartis avait annoncé avoir conclu un accord en vue d'une reprise valorisant le développeur américain de thérapies géniques à 8,7 milliards de dollars (8,4 milliards de francs).La proposition de rachat est motivée par l'intégration d'une thérapie génique expérimentale contre une maladie neurodégénérative héréditaire, ainsi que par une extension des capacités de production de thérapies géniques au delà de la franchise oncologique.L'acquisition sera réglée en liquide, via un panachage de fonds propres et d'endettement à brève échéance. L'opération doit ainsi engloutir une partie du produit de 13 milliards de dollars de la cession à GlaxoSmithKline (GSK) des parts minoritaires de Novartis dans leur coentreprise sur les médicaments sans ordonnance, annoncée fin mars.La finalisation de la transaction, validée à l'unanimité par les deux conseils d'administration, doit survenir autour du milieu de l'année et risque de peser sur le bénéfice net de base des exercices 2018 et 2019.al/fr(AWP / 17.04.2018 07h23)