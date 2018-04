Novartis: nouvelles données positives de phase III avec Brolucizumab

Bâle (awp) - Novartis présente de nouvelles données positives de phase III avec son candidat Brolucizumab (RTH2589) à l'occasion du congrès de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) à Honolulu. Le produit est destiné au traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge (nAMD).Les données augmentent la prévisibilité et la confiance dans l'efficacité du produit dans le schéma de dosage de 12 semaines et montrent un potentiel de simplification du traitement. Novartis estime que son candidat est une nouvelle option pour le traitement de la nAMD, une maladie qui peut déboucher sur la cécité. Le processus menant à l'homologation sera poursuivi.mk/rp(AWP / 30.04.2018 22h40)