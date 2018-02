Novartis obtient aux USA un statut de médicament orphelin pour le Leniolisib

Zurich (awp) - Novartis a obtenu de l'Agence américaine des médicaments (FDA) un statut de médicament orphelin pour le traitement Leniolisib (CDZ173), a indiqué le régulateur sur son site internet.Le produit, actuellement en développement par le laboratoire bâlois, est prévu pour soigner les patients souffrant du syndrome de PI3K-delta activé, une maladie rare se caractérisant par un déficit immunitaire dû à des défauts génétiques.Le statut de médicament orphelin est accordé par la FDA pour une maladie touchant moins de 200'000 personnes aux Etats-Unis ou qui affecte plus de 200'000 individus aux Etats-Unis sans permettre d'amortir les coûts de développement et de distribution du médicament. Des mesures incitatives sont prévues pour les laboratoires développant ces traitements, notamment des baisses d'impôts et le monopole sur le produit développé pour une durée limitée.hr/ra/al/(AWP / 02.02.2018 09h28)