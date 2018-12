Novartis présente de nouvelles données pour l'anticancéreux Kymriah

Zurich (awp) - Dans le cadre du congrès de l'American Society of Hematology (ASH) à San Diego, Novartis a présenté de nouvelles données cliniques (études Eliana et Juliet) sur l'efficacité chez l'enfant et le jeune adulte de Kymriah dans le traitement de leucémie lymphatique récidivante ou réfractaire et chez les adultes avec lymphome à cellules B.Les analyses ont montré une solide et durable efficacité avec un profil de sécurité consistant et elles renforcent la confiance de Novartis dans le potentiel de prolongement de la vie des patients. Le médicament a été homologué en Suisse en octobre dernier. Le traitement unique y coûtera 370'000 francs.Kymriah est déjà homologué aux Etats-Unis, en Europe et dans d'autres pays. Aux USA, le traitement coûte 475'000 dollars et des discussions sont en cours avec l'Union européenne pour en déterminer le prix.kw/rp(AWP / 02.12.2018 17h35)