Novartis prévoit une dizaine d'études hors structure hospitalière

(ajoute détails sur participation de Novartis aux levées de fonds de Science 37)Zurich (awp) - Novartis et le spécialiste de la décentralisation d'essais cliniques américain Science 37 prévoient d'étendre leur collaboration existante et de lancer ensemble une dizaine d'études dans le courant des trois prochaines années. L'accord comprend un financement à long terme non précisé dans Science 37 en échange de l'expérience de ce dernier dans les technologies numériques destinées à encourager la participation des patients dans ce type de recherches, indique un communiqué lundi.Novartis rappelle avoir déjà lancé avec son partenaire des tests virtuels dans les domaines de l'algie vasculaire de la face, de l'acné ou encore de la stéatose hépatique non alcoolique (NASH). Viendront s'y ajouter à partir de cette année des franchises en dermatologie, en neurologie et en oncologie.Les produits développés par Science 37, fondée en 2014, visent à faciliter la réalisation partielle ou intégrale d'études cliniques directement au domicile des patients, voire au cabinet de leur médecin, plutôt qu'au sein de vastes structures hospitalières.Selon les indications fournies par Science 37, Novartis avait pris part, via le véhicule d'investissement dRx Capital qu'il partage avec le producteur de semi-conducteurs Qualcomm, à deux levées de fonds en 2016 et 2017. La jeune pousse avait à ces occasions récolté un total de 60 mio USD.Les laboratoires américain Amgen et français Sanofi avaient aussi engagé des financements dans Science 37, aux côtés de divers fonds d'investissements.jh/rp/lk(AWP / 07.03.2018 08h46)