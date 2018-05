Novartis: procédure rapide aux USA pour une extension d'indication du Promacta

(ajoute détails)Zurich (awp) - Novartis a obtenu de l'Agence sanitaire américaine (FDA) une procédure accélérée ("priority review") pour l'examen de sa demande d'extension d'indication pour le Promacta (eltrombopag), en combinaison avec un traitement immunosuppresseur et en premier recours contre l'anémie aplasique sévère.Homologué depuis dix ans comme traitement subordonné ou de substitution, l'eltrombopag est déjà commercialisé dans une centaine de pays contre la thrombopénie chronique idiopathique, l'anémie aplasique sévère, ou encore la thrombopénie chez les patients atteints d'hépatite C.Hors Etats-Unis, la substance est généralement distribuée sous la marque Revolade, rappelle mercredi le communiqué du mastodonte pharmaceutique rhénan.La décision d'examiner de manière prioritaire la combinaison entre l'eltrombopag et un traitement immunosuppresseur repose sur les résultats d'une étude ayant démontrer un taux de réponse complète de 52% après six mois de traitement, soit un tiers de plus qu'avec un seul traitement immunosuppresseur. Le taux de réponse au moins partielle s'est établi à 85%.L'anémie aplasique sévère constitue une maladie rare, caractérisée par une production insuffisante d'érythrocytes (cellules rouges), leucocytes (cellules blanches) et de thrombocytes (plaquettes). Entre 500 et 1000 cas sont diagnostiqués chaque année aux Etats-Unis. Non traitée, la maladie peut s'avérer mortelle dans 80 à 90% des cas.L'administration d'un traitement immunosuppresseur seul permet actuellement de ramener le taux de mortalité sur cinq ans après diagnostic de la maladie à environ 40%.jh/fr/tn(AWP / 30.05.2018 08h15)