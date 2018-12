Novartis publie de nouvelles données pour Crizanlizumab

Zurich (awp) - Novartis a présenté samedi dans le cadre du congrès de l'American Society of Hematology (ASH) à San Diego de nouvelles données positives (Post-Hoc-Analyse de la phase II-SUSTAIN) pour son médicament Crizanlizumab dans le traitement de la drépanocytose. L'analyse a montré que plus de patients ne souffraient plus de crises vaso-occlusives (VOC) s'ils étaient traités avec Crizanlizumab par rapport à ceux qui avaient pris un placebo (37,5% contre 12,2%).Les crises vaso-occlusives sont des complications douloureuses de la drépanocytose caractérisées par une obstruction locale de la circulation sanguine. C'est la raison principale pour laquelle les patients cherchent de l'aide. Les crises sont liées à une morbidité et une mortalité plus élevées et peuvent entrainer des défaillances d'organes. Les possibilités de traitement sont limitées.L'étude mentionnée fait partie du programme d'étude clinique Sentry de Novartis de sept études en cours ou prévues qui doivent récolter une série de données supplémentaires pour examiner le rôle que Crizanlzumab peut jouer dans le traitement de la drépanocytose.kw/rp(AWP / 01.12.2018 19h46)