Novartis remanie sa direction générale suite à l'affaire Essential

Zurich (awp) - Novartis a annoncé mercredi une série de changements au niveau de sa direction générale. Shannon Thyme Klinger a été nommée responsable juridique à partir du 1er juin pour remplacer Felix Ehrat qui quitte le groupe pharmaceutique en raison de l'affaire liée au cabinet Essential Consultants, détenu par Michael Cohen, l'avocat du président des Etats-Unis Donald Trump."Ce contrat, même si d'un point de vue juridique il peut pas être remis en cause, était une erreur. En tant que signataire de contrat avec l'ancien directeur général, je prends l'entière responsabilité de cette décision pour mettre fin à la polémique", a déclaré Felix Ehrat, cité dans le communiqué.Novartis avait conclu en février 2017, soit peu après l'élection du président Trump, un contrat d'un an avec Essential Consultants qui portait sur la politique de santé aux Etats-Unis. L'accord entre les deux sociétés était arrivé à échéance en février dernier et n'avait pas été reconduit.La société de Michael Cohen devait conseiller le groupe suisse sur l'approche de la nouvelle administration concernant la politique en matière de santé et notamment l'"Obamacare", qui visait à offrir une couverture maladie aux Américains qui en étaient dépourvus pour des raisons financières.Le groupe pharmaceutique a été contacté par les autorités judiciaires américaines au sujet des versements qu'Essential Consultants avait reçu du géant bâlois.Par ailleurs Novartis a également nommé Robert Weltevreden au poste de responsable des services affaires. Shannon Thyme Klinger occupe actuellement le poste de cheffe de l'éthique et des risques.lk/jh(AWP / 16.05.2018 07h27)