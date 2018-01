Novartis revendique un succès en phase III sur l'erenumab contre la migraine

Zurich (awp) - Novartis a revendiqué dans la nuit de lundi à mardi un succès de son étude de phase IIIb Liberty sur l'erenumab (AMG 334), codéveloppé avec le laboratoire californien Amgen, contre la migraine épisodique. La substance a atteint son critère primaire d'évaluation, à savoir une réduction de moitié du nombre de jours de migraine, par rapport à l'administration d'un placebo, assure un communiqué.Amgen et Novartis entendent distribuer conjointement le médicament aux Etats-Unis. Le groupe américain dispose en outre d'une exclusivité pour le Japon, tandis que son homologue bâlois jouit d'une option semblable pour le reste du monde.La coopération entre les deux laboratoires dans le domaine des neurosciences remonte à 2015, avec la signature d'un accord de développement et de commercialisation de traitements expérimentaux d'Amgen contre la migraine et contre la maladie d'Alzheimer.Vontobel souligne que l'étude Liberty vient confirmer les résultats d'Arise, publiés en septembre dernier, ainsi que de Strive, dévoilés en novembre. La banque privée table toujours sur une première homologation dans le courant de l'année et devise le potentiel de revenus annuels pour ce médiament à 1 mrd USD.Novartis a déposé l'an dernier des demandes d'examen devant l'Agence sanitaire américaine (FDA) et l'Agence européenne des médicaments (EMA).Dans les premiers échanges mardi, la nominative Novartis égarait 0,3% à 83,18 CHF, dans un SMI en hausse marginale de 0,06%.jh/al(AWP / 23.01.2018 09h14)