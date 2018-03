Novartis revendique une efficacité du siponimod contre la sclérose en plaques

Zurich (awp) - Novartis a obtenu en étude de phase III (Expand) des résultats concluants sur l'efficacité du siponimod contre la sclérose en plaques secondaire progressive (SPMS). Cette substance à prise oral a permis de réduire de manière significative le risque de progression de la maladie sur trois et six mois, par rapport à l'administration d'un placebo, indique un communiqué publié vendredi.Le laboratoire rhénan entend déposer prochainement une demande d'homologation aux Etats-Unis, avant de faire de même sur le Vieux continent au troisième trimestre. Le colosse pharmaceutique précise avoir déjà pris langue avec l'Agence européenne des médicaments pour ce faire.L'étude, publiée dans la revue médicale britannique The Lancet, a par ailleurs démontré des effets bénéfiques de l'administration du siponimod sur les rechutes ainsi que sur l'activité de la pathologie.jh/(AWP / 23.03.2018 06h25)