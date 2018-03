Novartis revendique une efficacité du siponimod contre la sclérose en plaques

(ajoute commentaire d'analyste et cours de Bourse)Zurich (awp) - Novartis a obtenu en étude de phase III (Expand) des résultats concluants sur l'efficacité du siponimod contre la sclérose en plaques secondaire progressive (SPMS). Cette substance à prise orale a permis de réduire de manière significative le risque de progression de la maladie sur trois et six mois, par rapport à l'administration d'un placebo, indique un communiqué publié vendredi.Le laboratoire rhénan entend déposer prochainement une demande d'homologation aux Etats-Unis, avant de faire de même sur le Vieux continent au troisième trimestre. Le colosse pharmaceutique précise avoir déjà pris langue avec l'Agence européenne des médicaments pour ce faire.L'étude, publiée dans la revue médicale britannique The Lancet, a par ailleurs démontré des effets bénéfiques de l'administration du siponimod sur les rechutes ainsi que sur l'activité de la pathologie.La Banque cantonale de Zurich (ZKB), évoquant une "bonne surprise", anticipe une éventuelle homologation du médicament dès le 1er trimestre de l'année prochaine. Le lancement du siponimod pourrait ainsi contribuer à compenser les premiers manques à gagner sur les revenus du Gilenya après expiration de sa licence.Le positionnement de Novartis sur la franchise contre la sclérose en plaques lui confère de surcroît un poids certain sur l'issue les négociations tarifaires et la ZKB prévoit d'étoffer ses projections de revenus.Dans les premiers échanges vendredi, la nominative Novartis cédait 0,3% à 76,16 CHF, dans un SPI en retrait de 0,53%.jh/ol(AWP / 23.03.2018 09h14)