Novartis sanctionné en Bourse, malgré des résultats honorables

Zurich (awp) - L'action Novartis faisait jeudi figure de cancre dans les premiers échanges à la Bourse suisse. Le laboratoire rhénan a levé le voile sur une performance trimestrielle conforme dans les grandes lignes aux attentes du marché. La direction, qui tiendra une conférence téléphonique en début d'après-midi, confirme ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice en cours. Les analystes relèvent toutefois quelques coquilles dans la copie rendue par la multinationale.A 09h21, la nominative Novartis abandonnait 1,5% à 77,60 francs et n'échappait à la lanterne rouge que grâce à Sika, traité hors dividende. Le SMI pour sa part égarait 0,21%.UBS évoque une performance largement attendue, portée par la division ophtalmologique Alcon. La banque aux trois clés déplore néanmoins des revenus moindres qu'escompté du nouveau moteur de ventes Cosentyx, attribuées à des déstockages et à des rabais consentis par le mastodonte pharmaceutique sur cet antipsoriasique. L'objectif de cours est maintenu à 80 CHF et la recommandation à "neutral".Vontobel campe sur ces mêmes appréciations, soulignant des performances inattendues de la part d'Alcon comme de Sandoz. L'établissement zurichois se demande toutefois si la multinationale parviendra à maintenir le niveau de rentabilité de ses activités en ophtalmologie.Les attentes pour le Cosentyx étaient trop élevées, résume de son côté la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui reconduit sa recommandation à l'achat. L'embellie se poursuit pour Alcon et Sandoz a bénéficié de nouvelles homologations des deux côtés de l'Atlantique.jh/al(AWP / 19.04.2018 09h31)