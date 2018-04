Novartis se renforce en neurologie avec l'acquisition d'AveXis pour 8,7 mrd USD

(ajoute détails)Zurich (awp) - Novartis a conclu avec le laboratoire américain AveXis, coté au Nasdaq, un accord de reprise valorisant ce dernier à 8,7 mrd USD, moyennant un prix par action de 218 USD. La transaction doit être réglée en liquide, précise le mastodonte pharmaceutique rhénan dans un communiqué lundi.AveXis dispose dans son incubateur de produits en développement d'un traitement expérimental contre l'amyotrophie spinale (SMA), auquel l'Agence sanitaire américaine (FDA) a accordé un statut de percée thérapeutique. L'Agence européenne des médicaments lui a octroyé une désignation "Prime" et le gendarme nippon des substances médicamenteuses "Sakigate".Novartis souligne que la SMA constitue la première cause génétique de décès chez le nourrisson, avec un taux de mortalité de 90% avant le second anniversaire. La maladie concerne une naissance sur 6000 à 10'000.AveXis dispose d'une plateforme de production de thérapies géniques, baptisée AAV9 et concentrée sur les troubles du système nerveux central. Sa pépinière de produits comprend en outre des traitements expérimentaux contre de syndrome de Rett (RTT)."L'intégration de l'équipe d'AveXis nous permettrait de nous doter d'une seconde plateforme de thérapie génique, en plus de notre plateforme CAR-T en oncologie", a précisé en conférence téléphonique le nouveau patron de Novartis, Vasant Narasimhan.Le laboratoire bâlois table sur une homologation d'AVXS-101 outre-Atlantique dès 2019 et une première contribution de cette substance aux ventes comme au bénéfice par action dès 2020.La finalisation de la transaction, qui bénéficie de la bénédiction unanime des deux conseils d'administration, doit survenir autour du milieu de l'année en cours. Elle risque de peser sur le bénéfice net de base des exercices 2018 et 2019.jh/al(AWP / 09.04.2018 07h26)