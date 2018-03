Novartis vend ses parts dans la médecine sans ordonnance à GSK

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a annoncé mardi qu'il va vendre sa participation dans les médicaments sans ordonnance au britannique GlaxoSmithKline (GSK), avec qui il co-gérait ces activités, pour 13 milliards de dollars (10,4 milliards d'euros).Avec la cession de cette participation de 36,5%, le groupe suisse entend se recentrer sur ses activités clés, a-t-il indiqué dans un communiqué.Novartis et GSK géraient ensemble leurs médicaments sans ordonnance depuis 2015 après une grande réorganisation du portefeuille de médicaments du groupe suisse, qui s'était déjà séparé à l'époque de plusieurs pans d'activités, dont les vaccins et la santé animale."Bien que notre co-entreprise avec GSK dans les médicaments sans ordonnance progresse bien, le moment est bien choisi pour céder un actif non stratégique à un prix attractif", a déclaré Vas Narasimhan, le nouveau patron de Novartis, cité dans le communiqué.Cette cession marque la première grande transaction du nouveau patron de Novartis qui a repris les commandes du groupe, succédant à Joseph Jimenez qui avait dirigé le groupe pendant huit ans.L'opération devra au préalable être approuvée par les actionnaires de GSK. Les gains, en numéraire, seront versés en un seul paiement, une fois toutes les autorisations obtenues. Le groupe bâlois s'attend à ce que l'opération soit finalisée durant le deuxième trimestre.Quatre membres du conseil d'administration au sein de cette co-entreprise sont issus des rangs de Novartis. Ils quitteront leurs fonctions une fois l'opération bouclée.En 2015, Novartis avait déjà lancé un grand recentrage, renforçant ses activités dans l'oncologie en reprenant des actifs de GSK et se concentrant également sur l'ophtalmologie et les traitements génériques par le biais de sa filiale Sandoz.(©AFP / 27 mars 2018 08h59)