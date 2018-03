Novartis vend ses parts dans les médicaments sans ordonnance à GSK

Le nouveau patron du géant pharmaceutique suisse Novartis a dévoilé mardi sa grande première transaction, avec la cession de sa participation dans la co-entreprise spécialisée dans les médicaments sans ordonnance au britannique GlaxoSmithKline (GSK).Novartis va vendre à son partenaire et concurrent britannique sa participation de 36,5% dans cette activité que les deux groupes géraient ensemble depuis 2015 pour 13 milliards de dollars (10,4 milliards d'euros), a annoncé le groupe suisse dans un communiqué.Avec cette cession, Novartis entend concentrer sur la croissance de ses activités clés, précisant que les gains retirés de l'opération pourront aussi être affectés à des acquisitions ciblées."Bien que notre co-entreprise avec GSK dans les médicaments sans ordonnance progresse bien, le moment est bien choisi pour céder un actif non stratégique à un prix attractif", a déclaré Vas Narasimhan, le nouveau directeur général de Novartis, cité dans le communiqué.Novartis espère boucler la transaction, qui devra au préalable être approuvée par les actionnaires de GSK, durant le deuxième trimestre. Le règlement se fera en numéraire en un seul versement une fois toutes les autorisations obtenues, a détaillé Novartis.De son côté, GSK s'est félicité de cette transaction qui va permettre à ses actionnaires de "bénéficier de la totalité des recettes" générées par les médicaments sans ordonnance, a expliqué sa directrice générale, Emma Walmsley, qui dirigeait auparavant les activités d'automédication de GSK avant de prendre les commandes de l'ensemble du groupe il y a un an quasiment jour pour jour.Vas Narasimhan, qui occupait précédemment le poste de médecin chef de Novartis et de directeur du développement des médicaments, a lui repris la direction du groupe suisse en février, succédant à l'américain Joseph Jimenez, qui avait dirigé le groupe pendant huit ans.Novartis se trouve au début d'une nouvelle phase de croissance, avait fait valoir M. Jimenez lorsqu’il avait annoncé son départ, expliquant qu'il voulait passer le flambeau pour que le nouveau patron ait les mains libres pour mener à bien les projets dans ce nouveau cycle du début à la fin.A 10H40 GMT, l'action Novartis grimpait de 2,23% à 76,06 francs suisses, soutenant le SMI, l'indice des valeurs phares de la Bourse suisse, en hausse de 1,73%. A la Bourse de Londres, l'action GSK bondissait elle de 5,64% à 1.360,80 pence.Stefan Schneider, analyste chez Vontobel, s'est dit surpris par cette opération, compte tenu des efforts déployés dans cette co-entreprises."Ces opérations commençaient juste à porter leurs fruits, avec une accélération de la croissance et des marges", a-t-il réagi dans un commentaire boursier.La co-entreprise, qui englobe notamment l'anti-douleur Panadol, des produits d'hygiène bucco-dentaire (dont le dentifrice Aquafresh) ou des traitements pour la peau (dont la crème contre l'herpès labial Zovirax), a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de livres (8,9 milliards d'euros).Le taux de croissance annuelle s'est élevé à 4% depuis 2015, a chiffré GSK dans un communiqué séparé. La marge opérationnelle a elle grimpé à 17,7% l'an passé (contre 11,3% en 2015), GSK espérant la porter aux environ de 25% d'ici à 2022."Nous ne serions pas surpris de voir des plus grosses acquisitions", en a déduit l'analyste de Vontobel, ces 13 milliards de dollars conférant des ressources supplémentaires à Novartis à l'heure où le groupe doit composer avec des nouvelles expiration de brevets qui vont à nouveau peser sur ses ventes dès l'an prochain.Novartis est en train de "regarnir son trésor de guerre", en a lui conclu Bruno Bulic, analyste chez Baader Helvea, dans une note pour les investisseurs, estimant que le groupe suisse était certainement parvenu à bien valoriser sa participation après la récente décision sur Pfizer.La semaine dernière, GSK avait annoncé qu'il se retirait de la course pour racheter les activités de santé grand public du laboratoire américain.GSK s'attend à ce que le rachat des parts de Novartis ait un impact positif sur ses bénéfices ajustés dès 2018 et contribue ensuite à renforcer ses flux de trésorerie.(©AFP / 27 mars 2018 11h58)